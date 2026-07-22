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У країні НАТО: український виробник розширив випуск турбін для дронів

09:49 22.07.2026 Ср
1 хв
Де випускатимуть мотори для українських дронів?
aimg Костянтин Широкун
У країні НАТО: український виробник розширив випуск турбін для дронів Фото: Airlogix розширює випуск моторів для дронів (pbs.cz)
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Українська компанія Airlogix уклала меморандум про співпрацю з чеською PBS Group щодо локалізації виробництва турбінних двигунів PBS в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Airlogix.

Ці силові установки планують виготовляти в Україні та встановлювати на безпілотники, які використовуватимуть Сили оборони.

Документ про партнерство було підписано під час міжнародної авіакосмічної виставки Farnborough International Airshow. Реалізація проекту відбуватиметься поетапно: наразі сторони працюють над остаточним погодженням ліцензійної угоди.

На першому етапі планується створення складального виробництва та сертифікованого сервісного центру. Згодом компанії мають намір перейти до більш глибокої локалізації виробництва двигунів. За словами представників Airlogix, це дозволить забезпечити безперебійне постачання силових установок для нових поколінь безпілотників компанії.

У PBS Group підтвердили домовленості та повідомили, що, окрім виробництва в Україні, безпілотники Airlogix із двигунами PBS також випускатимуть у Чехії. Початково ця продукція буде орієнтована на потреби українського ринку.

У чеській компанії наголосили, що партнерство об'єднує багаторічний досвід PBS у сфері авіаційних двигунів із динамічним розвитком української індустрії безпілотних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український ударний дрон "Лютий" перетворили на носія ракет. Новинку вперше показали на міжнародній виставці в англійському Фарнборо.

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