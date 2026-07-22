ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В стране НАТО: украинский производитель расширил выпуск турбин для дронов

09:49 22.07.2026 Ср
1 мин
Где будут выпускать моторы для украинских дронов?
aimg Константин Широкун
В стране НАТО: украинский производитель расширил выпуск турбин для дронов Фото: Airlogix расширяет выпуск моторов для дронов (pbs.cz)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская компания Airlogix заключила меморандум о сотрудничестве с чешской PBS Group по локализации производства турбинных двигателей PBS в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Airlogix.

Эти силовые установки планируют производить в Украине и устанавливать на беспилотники, которые будут использовать силы обороны.

Документ о партнерстве был подписан во время международной авиакосмической выставки Farnborough International Airshow. Реализация проекта будет происходить поэтапно: стороны работают над окончательным согласованием лицензионного соглашения.

На первом этапе планируется создание сборочного производства и сертифицированного сервисного центра. Позже компании намерены перейти к более глубокой локализации производства двигателей. По словам представителей Airlogix, это позволит обеспечить бесперебойную поставку силовых установок для новых поколений беспилотников компании.

В PBS Group подтвердили договоренности и сообщили, что кроме производства в Украине беспилотники Airlogix с двигателями PBS также будут выпускать в Чехии. Первоначально эта продукция будет ориентирована на потребности украинского рынка.

В чешской компании подчеркнули, что партнерство объединяет многолетний опыт PBS в сфере авиационных двигателей с динамичным развитием украинской индустрии беспилотных систем.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский ударный дрон "Февраль" превратили в носителя ракет . Новинку впервые показали на международной выставке в английском Фарнборо.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Miltech Чехия
Новости
Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины
Сенат США продвинул рассмотрение законопроекта о поддержке Украины
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову