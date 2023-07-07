Країни НАТО попередили Столтенберга через загрозу, яка розвивається в Білорусі

Польща, Литва та Латвія звернулись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга через загрозу, яку становлять агресивні дії Росії та ситуація, яка розвивається в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що лист від імені президентів Польщі, Литви та Латвії було направлено не лише генеральному секретарю, але й керівникам інших країн-членів Альянсу.

"Співпраця між Росією і Білоруссю погіршила безпеку регіону і всього євроатлантичного простору", - заявили президенти Анджей Дуда, Гітанас Науседа, і Егілс Левітс.

Також в листі зазначається, що використання Росією території Білорусі у війні проти України, а також розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській землі є "ескалаційним кроком" та "прямою загрозою безпеці нашої спільноти".

Про яку загрозу йде мова?

Нещодавно, після невдалого заколоту в Росії засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, Лукашенко заявив, що пообіцяв розмістити найманців на території своєї країни. Тим часом моніторингові канали повідомили про будівництво таборів, де можуть розмістити "вагнерівців".

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що мета переміщення "вагнерівців" у Білорусь наразі невідома, однак укріплення кордону внаслідок цього кроку це нормальна реакція на ймовірні загрози.

Зокрема наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території. Також Москва пообіцяла передати комплекс "Іскандер-М", який здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.