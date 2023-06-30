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Дуда про переміщення "вагнерівців" у Білорусь: як їх будуть використовувати - це питання

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Варшава, П'ятниця 30 червня 2023 14:48
Дуда про переміщення "вагнерівців" у Білорусь: як їх будуть використовувати - це питання Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Мета переміщення бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусь поки невідома. Також залишається питанням, як РФ та Білорусь можуть використати найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю ZET.

Він вважає, що укріплення кордону Польщі на тлі заяв про перекидання "вагнерівців" у Білорусь - це нормальна реакція.

"Ситуація, безумовно, ускладнюється, і це нормальна, спокійна реакція на те, що ми чуємо. Попереджувальна реакція", - сказав польський лідер.

Дуда не виключає, що терористів "Вагнера" у Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні, зокрема за участю мігрантів.

"Якщо правда, що найманці ПВК "Вагнера" ​​опиняться в Білорусі, то для яких цілей вони будуть використані - це знак питання, який сьогодні ставить перед собою НАТО", - наголосив він.

На думку президента, "вагнерівці" можуть спробувати спровокувати Україну перетягнути війська на північ та викликати відчуття загрози з боку НАТО.

Реакція Польщі на переміщення "вагнерівців"

Нагадаємо, що після невдалого бунту ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин заявив, що їде до Білорусі. Пізніше стало відомо, що частину його бойовиків також перекинуть на білоруську територію.

Польща оперативно відреагувала на заяви росіян та заявила, що укріпить кордон з Білоруссю. Глава Міноборони Польщі не виключив, що "вагнерівців" у Білорусі можуть використати для провокацій.

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