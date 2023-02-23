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Країни НАТО можуть надати Україні свої літаки, - Воллес

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Британія, Четвер 23 лютого 2023 11:35
Країни НАТО можуть надати Україні свої літаки, - Воллес Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Літаки, які утримують країни НАТО, можуть бути передані України для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністру оборони Британії Бену Воллесу поставили питання, чи можуть бути відправлені Україні винищувачі НАТО.

"Поставлені НАТО, так. Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29", - сказав він.

Воллес підкреслив, що війна Росії проти України "не конфлікт НАТО".

Так, Альянс не братиме участь у війні, проте країни, які є членами НАТО, можуть потенційно передати техніку Військово-повітряних сил або МіГ-29.

Нагадаємо, у Польщі заявляли, що можуть передати Україні винищувачі Міг-29, але лише в рамках коаліції.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання авіації.

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