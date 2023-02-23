ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны НАТО могут предоставить Украине свои самолеты, - Уоллес

Новина українською →
Великобритания, Четверг 23 февраля 2023 11:35
Страны НАТО могут предоставить Украине свои самолеты, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Самолеты, которые удерживают страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.

"Поставлены НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.

Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".

Так, Альянс не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.

Напомним, в Польше заявляли, что могут передать Украине истребители "Миг-29", но только в рамках коалиции.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Британия может стать первой страной, которая разблокирует поставки авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война России против Украины Военная помощь
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины