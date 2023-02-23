Страны НАТО могут предоставить Украине свои самолеты, - Уоллес

Самолеты, которые удерживают страны НАТО, могут быть переданы Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министру обороны Британии Бену Уоллесу задали вопрос, могут ли быть отправлены Украине истребители НАТО.

"Поставлены НАТО, да. Я думаю, что уже идут разговоры о том, что восточноевропейская страна будет поставлять МиГ-29", - сказал он.

Уоллес подчеркнул, что война России против Украины "не конфликт НАТО".

Так, Альянс не будет участвовать в войне, однако страны, которые являются членами НАТО, могут потенциально передать технику Военно-воздушных сил или МиГ-29.

Напомним, в Польше заявляли, что могут передать Украине истребители "Миг-29", но только в рамках коалиции.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Британия может стать первой страной, которая разблокирует поставки авиации.

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