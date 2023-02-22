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У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні

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Київ, Середа 22 лютого 2023 20:13
У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Процес постачання літаків Україні вже розпочався. Великобританія може стати першою країною, яка розблокує постачання авіації.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо (постачання, - ред.) літаків - я думаю, що цей процес розпочався. Я не виключаю, що саме Великобританія стане першою країною, яка почне цей процес", - заявив він.

За словами Єрмака, багато країн декларують готовність надати Україні літаки – але лише за умови погодження з іншими країнами або після того, як літаки дадуть інші країни.

Єрмак наголосив, що схожі історії Україна вже проходила із системами ППО "Патріот" та іншими озброєннями: від категоричної неготовності до згоди на постачання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Україна може отримати від Великобританії сучасні винищувачі Typhoon, але після закінчення війни.

Крім того, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію.

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У Зеленського не виключають, що Британія першою розблокує постачання авіації Україні
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