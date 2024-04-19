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Країни G7 визначили "конкретні кроки" для підтримки України, - Кулеба

П'ятниця 19 квітня 2024 13:55
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Країни G7 визначили "конкретні кроки" для підтримки України, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) визначили "конкретні кроки", які необхідні для допомоги Україні в боротьбі з Росією.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.

"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", - заявив він.

Міністр попередив, що перемога Росії ввергне Європу у війну.

За його словами, Захід у змозі "якнайшвидше надати Україні всі необхідні ресурси, щоб врятувати Європу від великої війни". Однак він не повідомив подробиць з приводу "кроків".

Посилення ППО України

Російські військові останнім часом посилили свої атаки територією України. Здебільшого, для обстрілів українських населених пунктів вони використовують балістичні ракети та дрони.

На жаль, в українських військових обмежена кількість комплектів і боєприпасів для перехоплення російських цілей. У зв'язку з цим українська сторона все частіше закликає західних партнерів передати більше сучасних систем ППО.

Так, нещодавно Кулеба заявив, що міністри закордонних справ країн G7 зосереджені на ухваленні рішення про передачу додаткових батарей ППО Україні.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що від партнерів щодо Північноатлантичного альянсу Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.

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