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Страны G7 определили "конкретные шаги" для поддержки Украины, - Кулеба

Пятница 19 апреля 2024 13:55
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Страны G7 определили "конкретные шаги" для поддержки Украины, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) определили "конкретные шаги", которые необходимы для помощи Украине в борьбе с Россией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры предпримут, чтобы помочь Украине", - заявил он.

Министр предупредил, что победа России ввергнет Европу в войну.

По его словам, Запад в состоянии "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большой войны". Однако он не сообщил подробностей по поводу "шагов".

Усиление ПВО Украины

Российские военные в последнее время усилили свои атаки по территории Украины. По большей части, для обстрелов украинских населенных пунктов они используют баллистические ракеты и дроны.

К сожалению, у украинских военных ограниченное количество комплектов и боеприпасов для перехвата российских целей. В связи с этим украинская сторона все чаще призывает западных партнеров передать больше современных систем ПВО.

Так, недавно Кулеба заявлял, что министры иностранных дел стран G7 сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что от партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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