Страны G7 определили "конкретные шаги" для поддержки Украины, - Кулеба

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) определили "конкретные шаги", которые необходимы для помощи Украине в борьбе с Россией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

По его словам, Запад в состоянии "как можно быстрее предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы спасти Европу от большой войны". Однако он не сообщил подробностей по поводу "шагов".

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры предпримут, чтобы помочь Украине", - заявил он.

Усиление ПВО Украины

Российские военные в последнее время усилили свои атаки по территории Украины. По большей части, для обстрелов украинских населенных пунктов они используют баллистические ракеты и дроны.

К сожалению, у украинских военных ограниченное количество комплектов и боеприпасов для перехвата российских целей. В связи с этим украинская сторона все чаще призывает западных партнеров передать больше современных систем ПВО.

Так, недавно Кулеба заявлял, что министры иностранных дел стран G7 сосредоточены на принятии решения о передаче дополнительных батарей ПВО Украине.

А канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что от партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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