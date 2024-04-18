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Кулеба заінтригував позитивними новинами щодо ППО після саміту G7

Четвер 18 квітня 2024 20:22
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Кулеба заінтригував позитивними новинами щодо ППО після саміту G7 Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністри закордонних справ країн "Групи Семи" (G7) зосередженні на ухваленні рішення щодо передачі додаткових батарей ППО Україні.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

За його словами, кінцеві результати зустріч глав МЗС повідомить президент України. Адже міністри лише готують варіанти, а остаточні рішення ухвалюються на рівні лідерів.

"Але є всі підстави вважати, що позитивні новини будуть. Я сьогодні працюю тут, щоб пришвидшити ці рішення, бо питання захисту наших міст від ракетного терору - це питання, яке треба вирішувати зараз", - сказав Кулеба.

Він зауважив що за закритими дверима відбулась відверта розмова міністрів і абсолютно всі зосередженні на ухваленні рішень.

"Вже не треба шукати батареї, вже відомо, де ці батареї. Все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж 100... Є розуміння, з яких країн можна швидко доставити батареї. Тому сьогодні зробили крок до ухвалення важливих рішень", - розповів Кулеба.

Міністр звернув увагу, що такої інтенсивності роботи наших партнерів по наданню ППО Україні не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення.

"У нас все записано та пораховано. Ми все прекрасно розуміємо і говоримо партнерам просту річ. Якщо часова математика постачання батареї, наприклад, місяць - це не заважає вам сьогодні зробити оголошення. Якщо два тижні - це теж вам не заважає зробити сьогодні оголошення. Зараз дуже важливо послати чіткий сигнал всім українцям та Путіну, що Україна буде мати все необхідне для захисту та перемоги", - підкреслив Кулеба.

ППО для України

Протягом останнього місяці Росія посилила свої ракетні атаки по містах та інфраструктурі України. Це призвело до виснаження систем ППО та того, що Росії вдалося завдати значних збитків інфраструктурі - руйнувань ТЕС та ТЕЦ в Україні.

В цей час президент Володимир Зеленський заявив, що для повного закриття неба Україні потрібні лише 25 одиниць американських ЗРК Patriot.

Першою допомогти з пошуком ППО зголосилася Німеччина. Там вирішили переглянути свої запаси й активували пошук по всьому світу. Пізніше німці заявили, що було прийнято рішення щодо передачі Україні додаткової системи Patriot.

Однак у пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Наразі ведуться переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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G7 ППО Дмитро Кулеба Війна в Україні
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