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Країни G7 розуміли, що війна в Україні може затягтися, але РФ не повинна перемогти, - Трюдо

Субота 26 серпня 2023 17:23
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Країни G7 розуміли, що війна в Україні може затягтися, але РФ не повинна перемогти, - Трюдо Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери країн "Великої сімки" розуміють, що війна в Україні може затягнутися, але готові підтримувати країну стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, як просувається контрнаступ на Україну.

При цьому Трюдо підкреслив, що країни "Великої сімки" не можуть і не повинні дозволити, щоб Росія перемогла у війні проти України.

"Безумовно, судячи з розмов, які ми вели на G7 і в НАТО, ми готові до війни, яка займе стільки часу, скільки буде потрібно, тому що ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - заявив він.

Допомога Україні від Канади

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяли передати Україні. Понад 120 із них уже доставлені в Україну .

Крім того, уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії . Процес передачі вже розпочався.

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Канада G7 Джастін Трюдо Війна Росії проти України
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