Страны G7 понимали, что война в Украине может затянуться, но РФ не должна победить, - Трюдо

Лидеры стран "Большой семерки" понимают, что война на Украине может затянуться, но готовы поддерживать страну столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы всегда знали, что это будет долгий процесс", - заявил он, отвечая на вопрос о том, как продвигается контрнаступление на Украину.

При этом Трюдо подчеркнул, что страны "Большой семерки" не могут и не должны позволить, чтобы Россия победила в войне против Украины.

"Безусловно, судя по разговорам, которые мы вели на G7 и в НАТО, мы готовы к войне, которая займет столько времени, сколько потребуется, потому что мы не можем и не должны позволить России победить", - заявил он.

Помощь Украине от Канады

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.

Кроме того, правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.

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