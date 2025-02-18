Країни G7 планують переглянути обмеження ціни на російську нафту, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, у проєкті заяви країн "Великої сімки" зазначається, що міністри фінансів G7 можуть спільно переглянути встановлену межу ціни на російську нафту, яка зараз складає 60 доларів за барель. Це обмеження було запроваджене, щоб скоротити доходи Москви від експорту енергоресурсів.

Зазначається, що цей крок має на меті збільшити витрати Росії на війну в Україні, щоб підштовхнути її до переговорів про справжній мир.

Водночас наразі невідомо, чи всі країни G7 підтримують запропонований документ у його нинішньому вигляді. Очікується, що текст може змінитися, оскільки обговорення тривають.