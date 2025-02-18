Країни G7 планують переглянути обмеження ціни на російську нафту, - Bloomberg
Країни G7 планують переглянути обмеження ціни на російську нафту, щоб зменшити прибутки РФ. Відповідний документ мають оприлюднити 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, у проєкті заяви країн "Великої сімки" зазначається, що міністри фінансів G7 можуть спільно переглянути встановлену межу ціни на російську нафту, яка зараз складає 60 доларів за барель. Це обмеження було запроваджене, щоб скоротити доходи Москви від експорту енергоресурсів.
Зазначається, що цей крок має на меті збільшити витрати Росії на війну в Україні, щоб підштовхнути її до переговорів про справжній мир.
Водночас наразі невідомо, чи всі країни G7 підтримують запропонований документ у його нинішньому вигляді. Очікується, що текст може змінитися, оскільки обговорення тривають.
"Стеля цін" на російську нафту
Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.
Однак президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.
Окрім того, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.
Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.
Тим часом у Трампа заявили, що потрібно знизити ціну на російську нафту до 45 доларів за барель.
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