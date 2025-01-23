У Зеленського назвали бажану ціну на російську нафту

Україна пропонує становити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Він наголосив, що Україна повністю підтримує президента США Дональда Трампа у прагненні знизити ціни на нафту.

"Жорсткий price cap і подальше зниження ціни бареля російської нафти - це шлях до глобальної безпеки. Наша санкційна група пропонує зафіксувати ціну у 30 доларів", - зазначив Єрмак.

"Стеля цін" на російську нафту

Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили ​​країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.

Сьогодні президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знову знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе швидше закінчити війну Росії проти України.

Окрім того, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" вивчають можливість посилити "стелю цін" на російську нафту.

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