Країни G7 готують тарифи для Китаю та обговорюють можливе зниження ціни на нафту РФ

Країни G7 готують тарифи на імпорт дешевих товарів з Китаю. Також "Велика сімка" обговорює можливе зменшення стелі цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів Канади Франсуа-Філіпа Шампаня на відкритті зустрічі G7, якого цитує Bloomberg.

Зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" проходить у канадському місті Банф. За словами Шампаня, на порядку денному стоїть можливе запровадження тарифів на надлишковий імпорт дешевих товарів з Китаю. За його словами, учасники зустрічі шукають шляхи, як обмежити надмірний китайський експорт.

Країни Заходу звинувачують китайські платформи такі як Temu та Shein у насиченні ринку дешевими товарами низької якості, що шкодить місцевому виробництву.

Як зазначає видання, Євросоюз може запровадити фіксовані мита за невеликі посилки з-за кордону. Франція вже виступає за такі збори, подібні заходи розглядають також Велика Британія та Японія.

Основним ринком для Китаю залишаються США. За даними Bloomberg, минулого року четверта частина китайського дрібнооптового експорту на суму 94 млрд доларів пішла саме до США. Минулого місяця кількість посилок до США зросла майже на 30% порівняно з тим самим періодом торік, бо люди поспішали замовити товари до введення мит.

Країни G7 також, ймовірно, обговорюють можливість зміни граничної ціни на російську нафту, яка зараз залишається на рівні 60 доларів за барель.

"Це гарна нагода переглянути існуюче обмеження цін", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко який був присутній на зустрічах.