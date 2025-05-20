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ЄС сьогодні розпочне підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії, - МЗС Литви

Вівторок 20 травня 2025 17:20
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ЄС сьогодні розпочне підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії, - МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз має розпочати підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії сьогодні, 20 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

За його словами, ЄС, який сьогодні ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, має розпочати роботу над своїм 18-м пакетом того ж дня.

Нещодавно оголошений 17-й пакет ЄС стосується майже 200 суден так званого тіньового флоту Росії, які звинувачують у допомозі Москві ухилитися від санкцій щодо постачання сирої нафти.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про підготовку 18-го пакету із подальшими жорсткими санкціями проти Росії.

"Настав час посилити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню", - наголосила вона.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх закордонних пособниках.

Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.

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