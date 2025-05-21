Страны G7 готовят тарифы для Китая и обсуждают возможное снижение цены на нефть РФ

Страны G7 готовят тарифы на импорт дешевых товаров из Китая. Также "Большая семерка" обсуждает возможное снижение потолка цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Канады Франсуа-Филиппа Шампаня на открытии встречи G7, которого цитирует Bloomberg .

Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит в канадском городе Банф. По словам Шампаня, на повестке дня стоит возможное введение тарифов на избыточный импорт дешевых товаров из Китая. По его словам, участники встречи ищут пути, как ограничить чрезмерный китайский экспорт.

Страны Запада обвиняют китайские платформы такие как Temu и Shein в насыщении рынка дешевыми товарами низкого качества, что вредит местному производству.

Как отмечает издание, Евросоюз может ввести фиксированные пошлины за небольшие посылки из-за рубежа. Франция уже выступает за такие сборы, подобные меры рассматривают также Великобритания и Япония.

Основным рынком для Китая остаются США. По данным Bloomberg, в прошлом году четвертая часть китайского мелкооптового экспорта на сумму 94 млрд долларов ушла именно в США. В прошлом месяце количество посылок в США выросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, потому что люди спешили заказать товары до введения пошлин.

Страны G7 также, вероятно, обсуждают возможность изменения предельной цены на российскую нефть, которая сейчас остается на уровне 60 долларов за баррель.

"Это хорошая возможность пересмотреть существующее ограничение цен", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко который присутствовал на встречах.