Пропозиція ЄС щодо 50 млрд євро Україні ніким не оскаржується, - єврокомісар Хан

"Центральна частина - це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", - заявив європейський комісар з питань бюджету під час брифінгу.

Допомога на 50 млрд євро

В червні Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за який будуть надані гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року.

Вищезгаданий механізм замінить поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчується вже наприкінці 2023 року.

Угорщина, є єдиною країною, яка регулярно намагається блокувати допомогу Європейського союзу нашій країні, а також, наприклад, санкції проти Росії.

В листопаді, у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, прем'єр-міністр Угорщини Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Аби здолати вето Будапешта, Єврокомісія на наступний день, 23 листопада, затвердила авансові виплати Угорщині у розмірі 900 млн євро, які були раніше "заморожені".