Орбан погрожує заблокувати політику ЄС щодо допомоги Україні, - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче перешкодити вступу країни до самого ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Орбан каже, що жодне рішення про фінансування України, початок переговорів про вступ до ЄС або подальші санкції проти Росії не може бути ухвалене доти, доки ця "стратегічна дискусія" не відбудеться, коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська рада має проаналізувати реалізацію та ефективність нашої нинішньої політики щодо України, включно з різними програмами допомоги", - пише Орбан у листі.

Він також запитує, чому Європа має продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США, які надали Києву основну частину військової допомоги, можливо, не зможуть продовжувати фінансування через глухий кут у питанні майбутньої підтримки.

"Європейська рада має провести відверте і відкрите обговорення здійсненності стратегічних цілей ЄС в Україні", - додав Орбан.

Що може бути причиною поведінки Орбана

Politico пише, що лист Орбана підвищує ставки в тривалому протистоянні між Будапештом і Брюсселем, який утримує 13 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини через побоювання, що країна не відповідає стандартам Євросоюзу щодо верховенства закону.

"Не кажучи про це прямо, у листі припускається, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати виплату запланованої допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро", - йдеться в матеріалі.

Ці кошти потрібні для фінансування українського уряду, поки Збройні сили чинять опір повномасштабному російському нападу. Крім 50 мільярдів євро, Орбан погрожує заблокувати 500 мільйонів євро запланованої військової допомоги Києву, а також старт офіційних переговорів про вступ України до ЄС, який лідери сподівалися схвалити на наступному засіданні Європейської ради у грудні.

Орбан торкнувся і гарантій безпеки для України

У своєму листі глава уряду Угорщини ставить питання, чи життєздатна стратегія допомоги Україні без підтримки США і як у Європі бачать майбутню архітектуру безпеки після закінчення війни.

"Європейська рада не в змозі ухвалювати ключові рішення щодо пропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалювати подальше посилення режиму санкцій ЄС або узгоджувати майбутнє процесу розширення, якщо не буде досягнуто консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України", - пише Орбан.

Позиція Угорщини щодо України

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Вчора радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить різкі заяви про Україну через те, що він хоче отримати певні переваги від Єврокомісії.