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Предложение ЕС по 50 млрд евро Украине никем не оспаривается, - еврокомиссар Хан

Фото: страны ЕС согласовали выделение Украине помощи в размере 50 млрд евро (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине 50 млрд евро (54,6 млрд долларов) кредитов и грантов в течение следующих четырех лет - не оспаривается ни одной из стран ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейского комиссара по бюджету Йоханнеса Хана, которого цитирует Sky News.

"Центральная часть - это поддержка Украины. Это никем не оспаривается, даже по объему", - заявил европейский комиссар по вопросам бюджета во время брифинга.

Пособие на 50 млрд евро

В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года.

Вышеупомянутый механизм заменит текущую поддержку ЕС Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи. Срок действия программы заканчивается уже в конце 2023 года.

Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза в нашей стране, а также, например, санкции против России.

В ноябре, в письме, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Чтобы преодолеть вето Будапешта, Еврокомиссия на следующий день, 23 ноября, утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро, которые были ранее "заморожены".

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Евросоюз