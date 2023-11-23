ЄС виділив Угорщині 900 млн євро: як це допоможе розблокувати допомогу Україні

Єврокомісія затвердила авансові виплати Угорщини у розмірі 900 млн євро у рамках її досі замороженої частки у фондах відновлення. ЄС намагається здолати вето Будапешта на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше Єврокомісія виключила Угорщину з постпандемічного економічного стимулювання блоку через побоювання з приводу корупції та відмови від демократичних стримувань та противаг під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У свою чергу, Угорщина заблокувала рішення ЄС, які очікувалися наступного місяця, про надання Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро до 2027 року та початок переговорів щодо вступу з Києвом . Будапешт також заморозив план надання Києву військової допомоги ЄС у розмірі 20 млрд євро і виступає проти санкцій щодо Росії за ведення війни.

Підтримка ЄС має вирішальне значення для України, яка з лютого 2022 року щосили намагається відобразити повномасштабне російське вторгнення.

Орбан, який рекламує свої зв'язки з Москвою, каже, що Угорщина не корумпованіша, ніж інші країни ЄС.

Будапешт розгорнув рекламну кампанію, що очорнює Європейську комісію, а партія Орбана "Фідес" просуває законопроект про "захист національного суверенітету" від іноземного втручання - обидва кроки підвищують ставки у сутичках Угорщини з ЄС.

Торг із Угорщиною

Авансові платежі, які не вимагають дотримання умов верховенства закону, які інакше були б пов'язані з фінансовою допомогою ЄС, підпадають під дію RePowerEU, частини постпандемічного стимулювання ЄС, покликаного підтримати енергетичний перехід від викопного палива.

Чиновники ЄС заявили, що змінений план відновлення Угорщини коштує загалом 10,4 млрд євро на кілька років – або близько 5% ВВП Угорщини у 2023 році – включаючи 4,6 млрд євро у рамках RePowerEU: 0,7 млрд євро у вигляді грантів та 3,9 млрд у вигляді кредитів.

Чиновники ЄС заявили, що Угорщина використовуватиме гроші RePowerEU для модернізації свого електроенергетичного сектору за допомогою інтелектуальних лічильників та цифровізації енергетичних компаній.

Рішення Єврокомісії дати добро на змінений план відновлення Угорщини має бути схвалено іншими країнами ЄС, можливо, вже під час переговорів 8 грудня між міністрами фінансів 27 країн-членів ЄС.

Чиновники ЄС очікують, що наступного року будуть два платежі на суму близько 460 млн євро кожен.

Чиновники наполягали на тому, що Угорщина має виконати умови ЄС щодо боротьби з корупцією та забезпечення незалежності судової системи, серед іншого, щоб отримати доступ до додаткових коштів.

Чиновники ЄС повідомили минулого місяця, що блок розглядає можливість надання допомоги Угорщині, щоб заручитись підтримкою Будапешта для України. Однак зовсім недавно джерела, які беруть участь у підготовці саміту лідерів ЄС, який пройде 14-15 грудня і обговорюватиме питання України, висловили скептицизм, що зростає, з приводу того, що на Орбана можна вплинути.