Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом, - джерело

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 18 серпня, проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні.

За його словами, Зеленський зустрівся з Келлогом перед тим, як провести переговори з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, пройде ключова зустріч - Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.