ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом, - джерело

Понеділок 18 серпня 2025 16:36
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Келлогом перед переговорами з Трампом, - джерело Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та спецпредставник США Кіт Келлог (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 18 серпня, проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Вашингтоні.

Про це РБК-Україна повідомило проінформоване джерело.

За його словами, Зеленський зустрівся з Келлогом перед тим, як провести переговори з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Водночас інших деталей співрозмовник не повідомив.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у Вашингтоні сьогодні, 18 серпня, пройде ключова зустріч - Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом, а згодом до них долучаться європейські лідери.

Очікується, що сторони сьогодні мають детально обговорити умови мирної угоди, які президент США напередодні обговорив з Путіним в Анкориджі на Алясці та визначити подальші кроки щодо досягнення миру.

Детальніше про те, що відомо про зустріч Зеленського і Трампа та що цьому передувало - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Кіт Келлог
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія