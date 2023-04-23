Країни ЄС повинні направити Військово-морські сили до Тайваню, - Боррель

Він зазначив, що позиція Євросоюзу щодо Тайваню проста та послідовна. Дипломат заявив, що для ЄС існує єдиний Китай, але "

Боррель зазначив, що для Європи важливий Тайвань, тому необхідно забезпечити мир у цьому регіоні.

"

Варто зазначити, що Жозеп Боррель висловився про Тайвань після неоднозначної заяви президента Франції Еммануеля Макрона.

Французький лідер після візиту до Китаю сказав, що Європі варто зменшити залежність від США, щоб не бути втягнутими в конфлікт за Тайвань.

Також, за словами Макрона, у питанні Тайваню Франція не має бути "васалом" США.

При цьому далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Еммануеля Макрона щодо дружби з Китаєм.

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