Страны ЕС должны направить Военно-морские силы к Тайваню, - Боррель

Он отметил, что позиция Евросоюза касательно Тайваня проста и последовательна. Дипломат заявил, что для ЕС существует единый Китай, но "

Боррель отметил, что для Европы важен Тайвань, поэтому необходимо обеспечить мир в этом регионе.

Стоит отметить, что Жозеп Боррель высказался о Тайване после неоднозначного заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер после визита в Китай сказал, что Европе следует снизить зависимость от США, чтобы не быть вовлеченными в конфликт за Тайвань.

Также, по словам Макрона, в вопросе Тайваня Франция не должна быть "вассалом" США.

При этом далеко не все страны ЕС поддерживают позицию Эммануэля Макрона касательно дружбы с Китаем.

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