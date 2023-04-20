Макрон намагається залучити Китай до переговорів щодо війни, це загрожує єдності, - ЗМІ

Намагання президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай до переговорів України та Росії не підтримують деякі європейські партнери. Це може загрожувати єдності союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, візит Макрона до Китаю та його спроби залучити Сі Цзіньпіна до дипломатичного врегулювання війни розкритикували деякі союзники. Дехто з партнерів вважає таку спробу передчасною і побоюється, що це може підірвати європейську єдність.

Стратегія Макрона передбачає, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів вже цього літа. За логікою французького лідера, Китай виступить одним з посередників. Для цього радник з зовнішньої політики Макрона співпрацюватиме з радником Сі Цзіньпіна.

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон поставив під сумнів ймовірне посередництво Китаю у війні Росії проти України.

"Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в поточній ситуації?" - зазначив естонський політик.

Інші союзники також висловили скептицизм щодо Китаю, оскільки той заявив про "безмежну дружбу" з Росією.

Bloomberg також приводить слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який зазначив, що Україна не піде на компроміси, а мирний план не повинен бути способом капітуляції.