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Макрон про питання Тайваню: Франція не має бути "васалом" США

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Франція, Середа 12 квітня 2023 21:21
Макрон про питання Тайваню: Франція не має бути "васалом" США Фото: президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 квітня, на пресконференції в Амстердамі французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція є партнером, а не "васалом" для США в питанні Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Макрон вкотре не відмовився від своїх неоднозначних заяв щодо Тайваню, наголосивши, що союзництво зі Сполученими Штатами не означає, що Париж є їхнім "васалом".

"Бути союзником не означає бути васалом… і не означає, що ми більше не маємо права думати самостійно. Франція підтримує статус кво на Тайвані, політику одного Китаю та пошук мирного вирішення ситуації", - наголосив французький президент.

Французьке дипломатичне джерело, яке в середу спілкувалось із журналістами, пояснило заяву Макрона прагненням Парижа бути "надійним" союзником Вашингтона, але не "послідовником".

"Ми не є послідовниками Сполучених Штатів із простої причини, а саме - президент прагне до європейського суверенітету. Ми союзники США - надійні, непохитні, віддані, та ми союзники, які ухвалюють власні рішення", наголосило джерело.

Нагадаємо, днями Макрон заявив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США, щоб не бути втягнутими в конфлікт за Тайвань. Це сталось незабаром після зустрічі французького президента з китайським лідером Сі Цзіньпіном, який під час зустрічі схиляв Макрона до "протистояння" з США.

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