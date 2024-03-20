Країни ЄС не можуть вирішити з приводу санкцій проти Ірану, - WSJ

Вісім країн ЄС закликали запровадити санкції проти Ірану за постачання зброї та фінансування своїх військ на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Мова про Францію, Німеччину та Нідерланди та ще п'ять країн, які звернулися минулого місяця до голови дипломатичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля.

Проте урядовець виступив проти санкцій. У листі у відповідь восьми країнам ЄС минулого тижня він заявив, що їхня пропозиція "приведе до об'єднання двох театрів військових дій", що має "непередбачені наслідки".

"Вкрай важливо ретельно оцінити потенційний вплив подальших заходів, щоб уникнути того, щоб втручання ЄС могло бути витлумачене як ескалація або поставити під загрозу інші важливі цілі політики ЄС, такі як стримування ядерної програми Ірану, яка є більш актуальною, ніж будь-коли", - написано у тексті листа Борреля.

Санкції проти Ірану

Раніше ми писали, що за інформацією Reuters, країни G7 готові запровадити санкції проти авіакомпанії Ірану у разі постачання ракет до РФ.

До речі, ЄС готується запровадити санкції проти Ірану за постачання ракет Росії.

Також ми повідомляли, щоЛитва закликала запровадити санкції проти Ірану за постачання ракет РФ