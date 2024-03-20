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Страны ЕС не могут решить по поводу санкций против Ирана, - WSJ

Среда 20 марта 2024 02:30
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Страны ЕС не могут решить по поводу санкций против Ирана, - WSJ Фото: страны ЕС не могут решить по поводу санкций против Ирана (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Восемь стран ЕС призвали ввести санкции против Ирана за поставки оружия и финансирование своих войск на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Речь об Франции, Германии и Нидерландов и еще пяти странах, которые обратились в прошлом месяце к главе дипломатической службы Евросоюза Жозепу Боррелю.

Однако чиновник выступил против санкций. В ответном письме восьми странам ЕС на прошлой неделе он заявил, что их предложение "приведет к объединению двух театров военных действий", что имеет "непредвиденные последствия".

"Крайне важно тщательно оценить потенциальное воздействие дальнейших мер во избежание того, чтобы вмешательство ЕС могло быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более актуальной, чем когда-либо", - написано в тексте письма Борреля.

Санкции против Ирана

Ранее мы писали, что по информации Reuters, страны G7 готовы ввести санкции против авиакомпании Ирана в случае поставок ракет в РФ.

К слову, ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку ракет России.

Также мы сообщали, что Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет РФ

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