Країни ЄС готові до переговорів щодо зерна. Україна чекає на компроміс до кінця тижня

За його словами, у понеділок Україна представила план контролю експорту сільгосппродукції державам-сусідам. Позитивний відгук надали Румунія та Болгарія, які не ввели заборону.

"Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною", - наголосив Качка.

Як пояснив урядовець, Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

"Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі", - додав він.

Качка підкреслив, що Україна розраховує дійти до компромісу до кінця тижня.

Конфлікт між Україною та Польщею

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели заборону на державному рівні.

Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Генасамблеї ООН заявив, що партнери в Європі підривають солідарність політичним театром. У Польщі своєю чергою зробили низку різких заяв, зокрема, про зниження допомоги Україні через "зернове питання".

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