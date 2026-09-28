Країни ЄС не домовились щодо надання Україні додаткових ракет для Patriot

Міністри оборони країн-членів ЄС в понеділок, 28 вересня, не взяли на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови євродипломатії Каї Каллас.

"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", - зазначила вона.

Раніше Каллас заявляла, що Україна потребує більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot до настання зими, і закликала країни-члени, які мають їх у своїх запасах, надати їх Києву.

Глава євродипломатії також повідомила, що 1 млрд євро з виділених для України 6,6 млрд євро з коштів Європейського фонду миру піде на спільні закупівлі.

Нагадаємо, Reuters писало, що до нового пакета військової допомоги Україні США не включили ракети для систем ППО Patriot.

Водночас адміністрація американського президента Дональда Трампа планує використати на допомогу Україні всі 400 млн доларів, раніше схвалені Конгресом США.