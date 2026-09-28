ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Страны ЕС не договорились о предоставлении Украине дополнительных ракет для Patriot

16:12 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Страны ЕС не договорились о предоставлении Украине дополнительных ракет для Patriot Фото: Кайя Каллас (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министры обороны стран-членов ЕС в понедельник, 28 сентября, не взяли на себя новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", - отметила она.

Ранее Каллас заявляла, что Украине нужно больше ракет-перехватчиков для систем Patriot до наступления зимы, и призвала страны-члены, имеющие их в своих запасах, предоставить их Киеву.

Глава евродипломатии также сообщила, что 1 млрд евро из выделенных для Украины 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира пойдет на совместные закупки.

Напомним, Reuters писало, что в новый пакет военной помощи Украине США не включили ракеты для систем ПВО Patriot.

В то же время, администрация американского президента Дональда Трампа планирует использовать на помощь Украине все 400 млн долларов, ранее одобренные Конгрессом США.

Отметим, недавно президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями украинской общины в США заявил о достижении договоренности о новом пакете ракет для ЗРК Patriot.

Кроме того, на брифинге в Нью-Йорке Зеленский заявил, что Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки непосредственно от лидеров государств. Президент подчеркнул, что США - единственная страна, которая могла бы помочь масштабно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз ПВО Ракеты
Новости
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Дроны попали в АЗС, кафе и здание НАН, есть погибшая: все о последствиях террора Киева
Аналитика
Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики