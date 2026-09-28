Страны ЕС не договорились о предоставлении Украине дополнительных ракет для Patriot

Министры обороны стран-членов ЕС в понедельник, 28 сентября, не взяли на себя новые обязательства по предоставлению Украине ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы евродипломатии Каи Каллас.

"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", - отметила она.

Ранее Каллас заявляла, что Украине нужно больше ракет-перехватчиков для систем Patriot до наступления зимы, и призвала страны-члены, имеющие их в своих запасах, предоставить их Киеву.

Глава евродипломатии также сообщила, что 1 млрд евро из выделенных для Украины 6,6 млрд евро из средств Европейского фонда мира пойдет на совместные закупки.

Напомним, Reuters писало, что в новый пакет военной помощи Украине США не включили ракеты для систем ПВО Patriot.

В то же время, администрация американского президента Дональда Трампа планирует использовать на помощь Украине все 400 млн долларов, ранее одобренные Конгрессом США.