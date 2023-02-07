UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни Балтії закликали Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Балтії закликали уряд Грузії відпустити колишнього президента Михайла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глав МЗС Литви, Естонії та Латвії у Twitter.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що відправлення Саакашвілі на лікування було б найкращим рішенням для всіх сторін.

"Звільнення Михайла Саакашвілі для лікування за кордоном було б найкращим рішенням - для нього, для його сім'ї та заради європейського майбутнього Грузії", - написав він у Twitter.

Своєю чергою, глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Таллінн готовий надати медичну експертизу для лікування Саакашвілі.

"Ми стурбовані станом здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі і закликаємо надати йому можливість лікуватися за кордоном. Естонія готова надати медичну експертизу для його лікування. Цей крок також є важливим для зменшення поляризації в суспільстві", - написав він у Twitter .

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Грузію забезпечити належне лікування Саакашвілі.

"Все більше занепокоєння щодо здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Я закликаю грузинську владу забезпечити належне лікування та не допустити погіршення його стану", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання про відстрочення покарання або звільнення експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі за станом здоров'я.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав політиків допомогти врятувати життя Саакашвілі та не допустити його смерті.

Водночас Україна неодноразово закликала Грузію віддати Саакашвілі на лікування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліЛитваЕстоніяЛатвія