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Страны Балтии призвали Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу

Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Страны Балтии призвали правительство Грузии отпустить бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения глав МИД Литвы, Эстонии и Латвии в Twitter.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отправка Саакашвили на лечение было бы лучшим решением для всех сторон.

"Освобождение Михаила Саакашвили для лечения за границей было бы лучшим решением - для него, для его семьи и ради европейского будущего Грузии", - написал он в Twitter.

В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн готов предоставить медицинскую экспертизу для лечения Саакашвили.

"Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за рубежом. Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для его лечения. Этот шаг также важен для уменьшения поляризации в обществе", - написал он в Twitter.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Грузию обеспечить надлежащее лечение Саакашвили.

"Все больше беспокойства относительно здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Я призываю грузинские власти обеспечить надлежащее лечение и не допустить ухудшения его состояния", - написал министр в Twitter.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его смерти.

В то же время Украина неоднократно призывала Грузию отдать Саакашвили на лечение.

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Михаил СаакашвилиЛитваЭстонияЛатвия