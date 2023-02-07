Страны Балтии призвали Грузию отпустить Саакашвили на лечение за границу

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что отправка Саакашвили на лечение было бы лучшим решением для всех сторон.

"Освобождение Михаила Саакашвили для лечения за границей было бы лучшим решением - для него, для его семьи и ради европейского будущего Грузии", - написал он в Twitter.

В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн готов предоставить медицинскую экспертизу для лечения Саакашвили.

"Мы обеспокоены состоянием здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и призываем предоставить ему возможность лечиться за рубежом. Эстония готова предоставить медицинскую экспертизу для его лечения. Этот шаг также важен для уменьшения поляризации в обществе", - написал он в Twitter.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Грузию обеспечить надлежащее лечение Саакашвили.

"Все больше беспокойства относительно здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Я призываю грузинские власти обеспечить надлежащее лечение и не допустить ухудшения его состояния", - написал министр в Twitter.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство об отсрочке наказания или освобождении экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его смерти.

В то же время Украина неоднократно призывала Грузию отдать Саакашвили на лечение.

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