Країни Балтії просять пів мільярда євро у ЄС на боротьбу з дронами

За його словами, три країни хочуть посилити власні можливості для протидії безпілотникам та розглядають спільні закупівлі необхідного обладнання.

Чому країни Балтії звернулися до ЄС

Звернення пов'язане з побоюваннями щодо дронів, які під час війни Росії проти України потрапляють у повітряний простір Балтійського регіону.

Як пише Reuters, Україна останнім часом посилила використання далекобійних безпілотників для атак по цілях у Росії. Окремі дрони під час таких атак заходили в повітряний простір країн Балтії, що посилило занепокоєння щодо можливого поширення наслідків війни за межі України.

Точну суму, яку Литва, Латвія та Естонія попросили у ЄС, Каунас не назвав.

Водночас фінське видання Iltalehti повідомило, що йдеться про 500 млн євро. Ця цифра не була підтверджена литовським міністром.

Що хочуть закупити

Країни Балтії розглядають спільну закупівлю техніки для боротьби з безпілотниками. При цьому перевагу планують надавати продукції європейської оборонної промисловості.

"Ми розглядаємо можливість спільного придбання цієї техніки, віддаючи перевагу європейській оборонній промисловості", - сказав Каунас.

За його словами, такий підхід має одночасно посилити стійкість Литви, Латвії та Естонії та сприяти розвитку оборонної промисловості Європи.

Провокації Росії проти НАТО

Нагадаємо, останнім часом у країнах східного флангу НАТО дедалі частіше говорять про можливі сценарії ескалації з боку Росії.

Раніше в НАТО заявили про готовність реагувати на будь-які провокації та атаки РФ. Генерал Альянсу наголосив, що організація готова протидіяти потенційній ескалації на східному фланзі Європи.