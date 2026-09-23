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Страны Балтии просят полмиллиарда евро у ЕС на борьбу с дронами

20:35 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: русский дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Литва, Латвия и Эстония совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой о дополнительном финансировании для развития возможностей борьбы с дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Робертаса Каунаса в комментарии Reuters.

По его словам, три страны хотят усилить свои возможности для противодействия беспилотникам и рассматривают совместные закупки необходимого оборудования.

Почему страны Балтии обратились в ЕС

Обращение связано с опасениями по поводу дронов, которые во время войны России против Украины попадают в воздушное пространство Балтийского региона.

Украина в последнее время усилила использование дальнобойных беспилотников для атак по целям в России. Отдельные дроны во время таких атак заходили в воздушное пространство стран Балтии, что усилило беспокойство возможного распространения последствий войны за пределы Украины.

Точную сумму, которую Литва, Латвия и Эстония попросили у ЕС, Каунас не назвал.

В то же время финское издание Iltalehti сообщило, что речь идет о 500 млн евро. Эта цифра не была подтверждена литовским министром.

Что хотят закупить

Страны Балтии рассматривают совместную закупку техники для борьбы с беспилотниками. При этом предпочтение планируют отдавать продукции европейской оборонной промышленности.

"Мы рассматриваем возможность совместного приобретения этой техники, предпочитая европейскую оборонную промышленность", - сказал Каунас.

По его словам, такой подход должен одновременно усилить устойчивость Литвы, Латвии и Эстонии и содействовать развитию оборонной промышленности Европы.

Провокации России против НАТО

Напомним, в последнее время в странах восточного фланга НАТО все чаще говорят о возможных сценариях эскалации со стороны России.

Ранее в НАТО заявили о готовности реагировать на любые провокации и атаки РФ. Генерал Альянса подчеркнул, что организация готова противодействовать потенциальной эскалации на восточном фланге Европы.

В то же время Литва сообщила о получении разведданных по возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом". По данным литовской стороны, такие действия могут быть направлены на проверку готовности НАТО к ответу.

На возможные риски для стран Альянса обращал внимание и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он заявил, что запуск Россией даже нескольких ракет по территории НАТО может стать серьезным испытанием для многих стран.

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