Страны Балтии просят полмиллиарда евро у ЕС на борьбу с дронами

По его словам, три страны хотят усилить свои возможности для противодействия беспилотникам и рассматривают совместные закупки необходимого оборудования.

Почему страны Балтии обратились в ЕС

Обращение связано с опасениями по поводу дронов, которые во время войны России против Украины попадают в воздушное пространство Балтийского региона.

Украина в последнее время усилила использование дальнобойных беспилотников для атак по целям в России. Отдельные дроны во время таких атак заходили в воздушное пространство стран Балтии, что усилило беспокойство возможного распространения последствий войны за пределы Украины.

Точную сумму, которую Литва, Латвия и Эстония попросили у ЕС, Каунас не назвал.

В то же время финское издание Iltalehti сообщило, что речь идет о 500 млн евро. Эта цифра не была подтверждена литовским министром.

Что хотят закупить

Страны Балтии рассматривают совместную закупку техники для борьбы с беспилотниками. При этом предпочтение планируют отдавать продукции европейской оборонной промышленности.

"Мы рассматриваем возможность совместного приобретения этой техники, предпочитая европейскую оборонную промышленность", - сказал Каунас.

По его словам, такой подход должен одновременно усилить устойчивость Литвы, Латвии и Эстонии и содействовать развитию оборонной промышленности Европы.

Провокации России против НАТО

Напомним, в последнее время в странах восточного фланга НАТО все чаще говорят о возможных сценариях эскалации со стороны России.

Ранее в НАТО заявили о готовности реагировать на любые провокации и атаки РФ. Генерал Альянса подчеркнул, что организация готова противодействовать потенциальной эскалации на восточном фланге Европы.