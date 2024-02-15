Країни Балтії активно готуються до вторгнення Росії, - The Times

Військові Литви, Латвії та Естонії укріплюють кордони так званою "лінією оборони Балтії". Вона складається із загороджень та бункерів, а також фортифікаційних споруд і понад тисячі бетонних бункерів. Укріплений кордон розділятиме країни Балтії та РФ, Білорусь і мілітаризований російський анклав Калінінград.

Зокрема, Естонія планує витратити близько 60 млн євро на будівництво 600 таких оборонних споруд уздовж кордону з Росією. Заступник міністра оборони країни Сюзан Ліллевалі зазначив, що кожен бункер матиме площу близько 37 квадратних метрів, у ньому зможуть розміститися близько 10 солдатів, і він буде захищений від артилерійських ударів. Також поблизу перебуватимуть склади з боєприпасами і протитанкові міни, рови, колючий дріт та бетонні піраміди, відомі як "зуби дракона".

Джерело: The Times (thetimes.co.uk)

Естонські військові реалізовують проект з великою інтенсивністю через побоювання нападу Москви на країни Балтії. У вівторок, 13 лютого, служба зовнішньої розвідки Естонії у щорічній доповіді попередила, що РФ має намір подвоїти кількість військ біля кордонів трьох країн, ніж 19 тисяч осіб, які були зосереджені у регіоні до повномасштабного вторгнення в Україну.

Розвідка також описує плани Кремля щодо створення нового армійського корпусу, який, можливо, базуватиметься в Петрозаводську, на північний схід від Санкт-Петербурга, і прикриватиме кордон із Фінляндією.

Офіцер литовської армії та науковий співробітник Балтійського інституту передових технологій у Вільнюсі Донатас Палавеніс зазначив, що головною метою укріплень є сповільнення просування сил вторгнення та їхнє спрямування у райони, де НАТО зможе дати відсіч на прийнятніших умовах.

"Будівництво цієї укріпленої лінії, безсумнівно, потребуватиме часу і ресурсів, однак її ефективність очевидна у війні в Україні, де війська не здатні ефективно прорвати перешкоди і захопити значну територію", - заявив Палавеніс.

Він також додав, що оскільки у країн Балтії немає глибини оборони для затримки ворога, боротьба вестиметься за кожен сантиметр території, що потребуватиме створення штучних перешкод і укріплень для мінімізації втрат. За оцінками міністерства оборони Естонії, для захоплення таких позицій нападникам знадобиться у чотири-сім разів більше людей, ніж без таких укріплень.

За даними видання, країни Балтії особливо зацікавлені позбавити Росію можливості створити власну оборону на будь-якій захопленій нею території. Експерти детально вивчають війну в Україні, проаналізували причини неуспішного контрнаступу ЗСУ, а також фактори, що не дозволяють армії РФ просуватися до центру країни.

"За цим стоять усілякі заходи протидії: рови, ряди "зубів дракона", мінні поля. Усе працює", - запевняють вони.

Експерти також додали, що головний урок полягає в тому, щоб знайти способи зупинити просування російських бронетанкових частин, адже якщо їх не вдасться стримати, то це не дозволить захистити всі країни.

Загроза вторгнення Росії до країн Балтії

Днями голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін заявив, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом найближчого десятиліття. Оцінка ґрунтується на планах Москви подвоїти чисельність військ, розміщених уздовж кордону з Фінляндією, а також країнами Балтії.

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включно з початком війни.

Тим часом в Литві на узбережжі моря місцевий житель знайшов російський гідролокатор, що призначений для збирання розвідувальної інформації.

А в Польщі та Балтійському регіоні нещодавно були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS. Не виключено, що це наслідок випробування російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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