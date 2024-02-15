Страны Балтии активно готовятся ко вторжению России, - The Times

Страны Балтии активно готовятся к вероятному вторжению Российской Федерации и укрепляют тысячекилометровый участок своих восточных границ. Этот отрезок наиболее уязвимый участок фланга НАТО в военном плане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Военные Литвы, Латвии и Эстонии укрепляют границы так называемой "линией обороны Балтии". Она состоит из заграждений и бункеров, а также фортификационных сооружений и более тысячи бетонных бункеров. Укрепленная граница будет разделять страны Балтии и РФ, Беларусь и милитаризованный российский анклав Калининград.
В частности, Эстония планирует потратить около 60 млн евро на строительство 600 таких оборонительных сооружений вдоль границы с Россией. Заместитель министра обороны страны Сюзан Лиллевали отметил, что каждый бункер будет иметь площадь около 37 квадратных метров, в нем смогут разместиться около 10 солдат, и он будет защищен от артиллерийских ударов. Также поблизости будут находиться склады с боеприпасами, противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".
Источник: The Times (thetimes.co.uk)
Эстонские военные реализуют проект с большой интенсивностью из-за опасений нападения Москвы на страны Балтии. Во вторник, 13 февраля, служба внешней разведки Эстонии в ежегодном докладе предупредила, что РФ намерена удвоить количество войск вблизи границ трех стран от 19 тысяч человек, которые были сосредоточены в регионе до полномасштабного вторжения в Украину.
Разведка также описывает планы Кремля по созданию нового армейского корпуса, который, возможно, будет базироваться в Петрозаводске, к северо-востоку от Санкт-Петербурга, и прикрывать границу с Финляндией.
Офицер литовской армии и научный сотрудник Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе Донатас Палавенис отметил, что главной целью укреплений является замедление продвижения сил вторжения и их направление в районы, где НАТО сможет дать отпор на более приемлемых условиях.
"Строительство этой укрепленной линии, несомненно, потребует времени и ресурсов, но ее эффективность очевидна в войне в Украине, где войска не способны эффективно прорвать препятствия и захватить значительную территорию", - заявил Палавенис.
Он также добавил, что поскольку у стран Балтии нет глубины обороны для задержки врага, борьба будет вестись за каждый сантиметр территории, и это потребует создания искусственных препятствий и укреплений для минимизации потерь. По оценкам министерства обороны Эстонии, для захвата таких позиций нападающим понадобится в четыре-семь раз больше людей, чем без таких укреплений.
По данным издания, страны Балтии особенно заинтересованы лишить Россию возможности создать собственную оборону на любой захваченной ею территории. Эксперты детально изучают войну в Украине, проанализировали причины неуспешного контрнаступления ВСУ, а также факторы, не позволяющие армии РФ продвигаться к центру страны.
"За этим стоят всевозможные меры противодействия: рвы, ряды "зубов дракона", минные поля. Все работает", - уверяют они.
Эксперты также добавили, что главный урок заключается в том, чтобы найти способы остановить продвижение российских бронетанковых частей, поскольку если их не удастся сдержать, то это не позволит защитить все страны.
На днях глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайшего десятилетия. Оценка основывается на планах Москвы удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также странами Балтии.
Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Тем временем в Литве на побережье моря местный житель нашел российский гидролокатор, предназначенный для сбора разведывательной информации.
А в Польше и Балтийском регионе недавно были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Не исключено, что это следствие испытания российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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