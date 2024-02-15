Страны Балтии активно готовятся ко вторжению России, - The Times

Военные Литвы, Латвии и Эстонии укрепляют границы так называемой "линией обороны Балтии". Она состоит из заграждений и бункеров, а также фортификационных сооружений и более тысячи бетонных бункеров. Укрепленная граница будет разделять страны Балтии и РФ, Беларусь и милитаризованный российский анклав Калининград.

В частности, Эстония планирует потратить около 60 млн евро на строительство 600 таких оборонительных сооружений вдоль границы с Россией. Заместитель министра обороны страны Сюзан Лиллевали отметил, что каждый бункер будет иметь площадь около 37 квадратных метров, в нем смогут разместиться около 10 солдат, и он будет защищен от артиллерийских ударов. Также поблизости будут находиться склады с боеприпасами, противотанковые мины, рвы, колючая проволока и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Источник: The Times (thetimes.co.uk)

Эстонские военные реализуют проект с большой интенсивностью из-за опасений нападения Москвы на страны Балтии. Во вторник, 13 февраля, служба внешней разведки Эстонии в ежегодном докладе предупредила, что РФ намерена удвоить количество войск вблизи границ трех стран от 19 тысяч человек, которые были сосредоточены в регионе до полномасштабного вторжения в Украину.

Разведка также описывает планы Кремля по созданию нового армейского корпуса, который, возможно, будет базироваться в Петрозаводске, к северо-востоку от Санкт-Петербурга, и прикрывать границу с Финляндией.

Офицер литовской армии и научный сотрудник Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе Донатас Палавенис отметил, что главной целью укреплений является замедление продвижения сил вторжения и их направление в районы, где НАТО сможет дать отпор на более приемлемых условиях.

"Строительство этой укрепленной линии, несомненно, потребует времени и ресурсов, но ее эффективность очевидна в войне в Украине, где войска не способны эффективно прорвать препятствия и захватить значительную территорию", - заявил Палавенис.

Он также добавил, что поскольку у стран Балтии нет глубины обороны для задержки врага, борьба будет вестись за каждый сантиметр территории, и это потребует создания искусственных препятствий и укреплений для минимизации потерь. По оценкам министерства обороны Эстонии, для захвата таких позиций нападающим понадобится в четыре-семь раз больше людей, чем без таких укреплений.

По данным издания, страны Балтии особенно заинтересованы лишить Россию возможности создать собственную оборону на любой захваченной ею территории. Эксперты детально изучают войну в Украине, проанализировали причины неуспешного контрнаступления ВСУ, а также факторы, не позволяющие армии РФ продвигаться к центру страны.

"За этим стоят всевозможные меры противодействия: рвы, ряды "зубов дракона", минные поля. Все работает", - уверяют они.

Эксперты также добавили, что главный урок заключается в том, чтобы найти способы остановить продвижение российских бронетанковых частей, поскольку если их не удастся сдержать, то это не позволит защитить все страны.

Угроза вторжения России в страны Балтии

На днях глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин заявил, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайшего десятилетия. Оценка основывается на планах Москвы удвоить численность войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также странами Балтии.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Тем временем в Литве на побережье моря местный житель нашел российский гидролокатор, предназначенный для сбора разведывательной информации.

А в Польше и Балтийском регионе недавно были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Не исключено, что это следствие испытания российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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