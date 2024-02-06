У Литві на узбережжі знайшли російський гідролокатор для збирання розвідінформації

У Литві на узбережжі місцевий мешканець виявив гідролокатор росіян. Його призначення - збирання розвідувальної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Литви.

За інформацією відомства, місцевий мешканець знайшов російський гідролокатор на Куршській косі.

"Військово-морські експерти ідентифікували пристрій як гідроакустичний сонар російського типу, який використовується для збирання розвідданих, виявлення та позиціонування підводних човнів", - уточнили у Міноборони.

Гідролокатор використовує датчики для виявлення руху та проходу великих підводних об'єктів (підводних човнів) поблизу нього.

На момент виявлення гідролокатор вже не працював, він був вилучений з місця і зараз перебуває на зберіганні у ВМС.

У відомстві нагадали, що подібні російські гідроакустичні сонари вже були виявлені у 2021 році у Балтійському морі біля берегів Литви та в Атлантичному океані біля південних берегів Великої Британії та Ірландії.

Нагадаємо, раніше комісія національної безпеки Литви запропонувала закрити ще два контрольно-пропускні пункти на білоруському кордоні.

Також ми писали, що уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям відвідувати Росію, Білорусь та Китай поза службою.