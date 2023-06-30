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У Литві хочуть заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калінінграда

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Литва, П'ятниця 30 червня 2023 15:55
У Литві хочуть заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калінінграда Фото: Радіо Sputnik (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

У Литві хочуть заглушити російську пропагандистську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калінінграда. Вільнюс вважає, що це загрожує національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орган з регулювання зв'язку Литовської Республіки.

"Управління з регулювання зв'язку встановило, що з 12 квітня радіопрограма Sputnik транслюється з Калінінградської області на неузгодженій радіочастоті і звучить у Клайпедському районі", - йдеться у повідомленні.

Литва поінформувала проінформований Міжнародний союз електрозв'язку, а також надіслала листа "Росзв'язку" з вимогою зупинити джерело електромагнітного випромінювання.

Загрожує безпеці країни

Орган з регулювання зв'язку Литви пояснив, що ця трансляція може бути пов'язана із загрозою громадському порядку і безпеці в країні.

Там заявили, що зміни з російського боку навряд чи можуть відбутися швидко, тому вітчизняні органи вивчили заходи щодо обмеження можливостей прийому мовлення Sputnik у Клайпедському повіті.

Сигнал можна заглушити

Литовському радіо і телецентру доручили здійснити трансляцію обраної радіопрограми на радіочастоті 87,9 МГц у Клайпеді та Ніді. Таким чином Sputnik можна буде заглушити.

"Як незалежний регулюючий орган, відповідальний за належне використання державного ресурсу радіочастот, ми звернулися за видачею дозволу учасникам литовського радіоринку транслювати радіосигнал на тій самій частоті, що й радіостанція Sputnik", - сказав заступник голови Ради Органу з регулювання зв'язку Литви Дарюс Кулешюс.

Sputnik

Російська пропагандистська інформаційна агенція, яка включає сайти, мобільний застосунок, онлайн-трансляції, радіомовну службу і прес-центри. Вона заснована міжнародною інформаційною агенцією "Россия сегодня".

Головний офіс агенції знаходиться у Москві. Агенція вирізняється необ'єктивною подачею інформації та упередженістю у висвітленні подій.

Санкції проти російських медіа

Від самого початку вторгнення РФ країни Заходу та Україна поступово вводили санкції проти російських пропагандистських телеканалів. Йдеться про акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" та відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ".

Естонія у квітні заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали в обхід запроваджених санкцій ЄС.

Також у Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які раніше не були заборонені.

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