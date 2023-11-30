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Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді

Калінінград, Четвер 30 листопада 2023 16:19
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Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді Архівне фото: Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Генеральне консульство Німеччини в російському місті Калінінград закрили сьогодні, 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Генеральне консульство в Калінінграді буде закрито 30 листопада 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що консульські та паспортні питання в окрузі Генерального консульства в Калінінграді курирує Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.

"А оформленням віз займається виключно візовий відділ Посольства в Москві", - додали в МЗС Німеччини.

Відносини Німеччини та Росії

Берлін засудив російське вторгнення в Україну, підтримав введення санкцій проти Кремля і регулярно надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Києву.

У квітні поточного року Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. У Росії погрожували дзеркальною відповіддю.

Пізніше Москва ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.

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