Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді
Генеральне консульство Німеччини в російському місті Калінінград закрили сьогодні, 30 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.
"Генеральне консульство в Калінінграді буде закрито 30 листопада 2023 року", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що консульські та паспортні питання в окрузі Генерального консульства в Калінінграді курирує Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.
"А оформленням віз займається виключно візовий відділ Посольства в Москві", - додали в МЗС Німеччини.
Відносини Німеччини та Росії
Берлін засудив російське вторгнення в Україну, підтримав введення санкцій проти Кремля і регулярно надає військову, фінансову та гуманітарну допомогу Києву.
У квітні поточного року Німеччина ухвалила рішення про масове видворення російських дипломатів із країни. У Росії погрожували дзеркальною відповіддю.
Пізніше Москва ввела обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких представництвах у Росії. Німеччині довелося скоротити персонал до 100 осіб.
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