Країнам НАТО, які межують з Україною, слід подумати про нову ППО, - глава МЗС Латвії

Він зазначив, що у проекті урядової декларації, зокрема, порушувалося і питання ППО - на це виділено додаткові кошти.

Рінкевичс також додав, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується. Наразі нової інформації немає.

При цьому зрозуміло, що якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не сталося б.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули дві людини.

Польща та США схиляються до думки, що впала ракета української ППО. Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

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