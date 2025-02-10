У країнах ЄС сповільнився приріст українців із тимчасовим захистом: дані Євростату

У грудні 2024 року у країнах Євросоюзу на 25 560 зросла кількість українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільше українських біженців перебувають у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що за листопад 2024 року приріст українців становив 36 010 осіб.

Загалом у Євросоюзі перебуває 4,26 млн осіб зі статусом тимчасового захисту, які залишили Україну через війну. З них 98,3% - українці.

Жінки становлять 44,8% бенефіціарів тимчасового захисту, діти - 31,9%, чоловіки - 23,2%.



Найбільший абсолютний приріст числа бенефіціарів спостерігався у Німеччині (+8830), Польщі (+3705) та Чехії (+3435).

Число осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, скоротилося в Данії (-1995), Італії (-1310) та Франції (-595).

Країнами ЄС, що прийняли найбільшу кількість людей з України, які отримали тимчасовий захист, стали Німеччина (1,16 млн, 27,3% від загальної кількості в країнах ЄС), Польща (991 630, 23,3%) та Чехія (388 625, 9,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення одержувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалося у Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб.