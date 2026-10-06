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В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)

12:48 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено) Фото: по Україні вводять графіки відключення світла (колаж РБК-Україна)
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За повідомленням "Укренерго" 6 жовтня з 15:00 у частині регіонів України вводитимуться графіки відключення світла. Обленерго вже почали публікувати відповідну інформацію.

Де та коли сьогодні заплановані графіки відключення світла - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що вирішили в "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів та з метою уникнення перевантаження мереж у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання.

Деталі відключень

  • Час дії: обмеження запроваджуються з 15:00 до кінця доби.
  • Для промисловості: застосовуватимуться графіки обмеження потужності.
  • Для побутових споживачів: діятимуть графіки погодинних відключень обсягом до 1 черги.

Київ

"Київ: маємо графіки відключень на сьогодні. Cтолиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. Таку команду надав НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Графіки для Києва можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий", на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
Графік стабілізаційних відключень у Києві в одній із черг

Сумська область

"На Сумщині сьогодні запроваджуються графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Переглянути актуальні ГПВ можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Відключення", в особистому кабінеті E-Svitlo або однойменному додатку", - йдеться у повідомленні.

В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
На Сумщині запроваджуються графіки відключення світла

Полтавська область

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 6 жовтня 2026 року з 15:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги", - повідомляє "Полтаваобленерго".

В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
Фото: графік відключення світла на 6 жовтня

Житомирська область

"За командою НЕК "Укренерго" сьогодні, 6 жовтня, з 15:00 до 24:00 на Житомирщині вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів", - повідомляє "Житомиробленерго".

Київська область

"Київщина: за командою "Укренерго" застосовано графіки відключень на 6 жовтня", - повідомили у ДТЕК.

В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
Графіки для Київської області на 6 жовтня

Черкаська область

Як повідомляють "Черкасиобленерго", в області також вводитимуть графіки відключення світла у період з 15:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 - 17:00

1.2 15:00 - 17:00

2.1 17:00 - 19:00

2.2 17:00 - 19:00

3.1 19:00 - 21:00

3.2 19:00 - 21:00

4.1 21:00 - 23:00

4.2 21:00 - 23:00

5.1 23:00 - 24:00

5.2 23:00 - 24:00

Чернігівська область

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі 6 жовтня з 15:00 до 24:00 в області застосуватиметься п'ять черг Графіка обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Чернігівобленерго".

Причиною запровадження обмежень назвивають наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Також там дали графік відключення для побутових споживачів.

В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
Графік відключення світла в Чернігівській області

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В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
В Україні почали публікувати графіки відключення світла на 6 жовтня (оновлено)
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