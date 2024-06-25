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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Вівторок 25 червня 2024 13:25
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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік Фото: Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Європейського союзу (ЄС) прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"День за днем Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Ці обставини не є безпечними. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", - заявила державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Зазначається, що механізм тимчасового захисту було запущено ще 4 березня 2022 року й повинен був діяти до 4 березня 2025 року, але його роботу було продовжено ще на один рік.

Тимчасовий захист

Тимчасовий захист передбачає колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС й наразі не мають можливості повернутись до країни проживання.

Загалом механізм зменшує навантаження на національні системи притулку, оскільки заяви не повинні розглядатися в індивідуальному порядку. Зокрема люди, які користуються механізмом, мають однакові права на всій території ЄС. Мова йде про проживання, доступ до ринку праці, медичну допомогу та інше.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Словаччині з 1 липня почнуть діяти нові умови для біженців.

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