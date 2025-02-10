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В странах ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой: данные Евростата

Понедельник 10 февраля 2025 21:42
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В странах ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой: данные Евростата Фото: в ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В декабре 2024 года в странах Евросоюза на 25 560 выросло количество украинцев со статусом временной защиты. Больше всего украинских беженцев находятся в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что за ноябрь 2024 года прирост украинцев составил 36 010 человек.

Всего в Евросоюзе находится 4,26 млн человек со статусом временной защиты, которые покинули Украину из-за войны. Из них 98,3% - украинцы.

Женщины составляют 44,8% бенефициаров временной защиты, дети - 31,9%, мужчины - 23,2%.
В странах ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой: данные Евростата

Наибольший абсолютный прирост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+8830), Польше (+3705) и Чехии (+3435).

Число лиц, находящихся под временной защитой, сократилось в Дании (-1995), Италии (-1310) и Франции (-595).

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество людей из Украины, получивших временную защиту, стали Германия (1,16 млн, 27,3% от общего количества в странах ЕС), Польша (991 630, 23,3%) и Чехия (388 625, 9,1%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (35,7), Польше (27,1) и Эстонии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,5 на тысячу человек.

Украинские беженцы в ЕС

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.

Также мы писали, в какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы. По данным Евростата, больше всего украинцев находятся в Германии, Польше и Чехии.

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