В странах ЕС замедлился прирост украинцев с временной защитой: данные Евростата
В декабре 2024 года в странах Евросоюза на 25 560 выросло количество украинцев со статусом временной защиты. Больше всего украинских беженцев находятся в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.
Отмечается, что за ноябрь 2024 года прирост украинцев составил 36 010 человек.
Всего в Евросоюзе находится 4,26 млн человек со статусом временной защиты, которые покинули Украину из-за войны. Из них 98,3% - украинцы.
Женщины составляют 44,8% бенефициаров временной защиты, дети - 31,9%, мужчины - 23,2%.
Наибольший абсолютный прирост числа бенефициаров наблюдался в Германии (+8830), Польше (+3705) и Чехии (+3435).
Число лиц, находящихся под временной защитой, сократилось в Дании (-1995), Италии (-1310) и Франции (-595).
Странами ЕС, принявшими наибольшее количество людей из Украины, получивших временную защиту, стали Германия (1,16 млн, 27,3% от общего количества в странах ЕС), Польша (991 630, 23,3%) и Чехия (388 625, 9,1%).
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение получателей временной защиты на тысячу человек наблюдалось в Чехии (35,7), Польше (27,1) и Эстонии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,5 на тысячу человек.
Украинские беженцы в ЕС
Напомним, ранее мы сообщали, что Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.
Также мы писали, в какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы. По данным Евростата, больше всего украинцев находятся в Германии, Польше и Чехии.
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