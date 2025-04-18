"Країна терористів". В "АТБ" заявили про пошкодження офісу під час ракетного обстрілу Дніпра
У Дніпрі внаслідок вибухової хвилі під час російського обстрілу було пошкоджено новий офіс компанії "АТБ". Ніхто зі співробітників не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку члена ради директорів корпорації "АТБ" Бориса Маркова.
"Черговий ранковий ракетний обстріл міста країною збоченців та терористів... На жаль, від вибухової хвилі дуже сильно пошкоджено наш новий офіс. На щастя ніхто не постраждав", - пише Марков.
Фото: Росія пошкодила офіс "АТБ" у Дніпрі під час обстрілу Дніпра (Facebook-cторінка члена ради директорів корпорації "АТБ" Бориса Маркова)
Марков висловив вдячність силам протиповітряної оборони (ППО) Дніпра й усім іншим оборонцям українського неба. Також додав, що пошкоджений офіс буде відновлено.
Обстріл України з боку Росії
Росія регулярно завдає ракетних ударів по території України, прицільно та хаотично обстрілюючи цивільну інфраструктуру. Під удари потрапляють житлові будинки, школи, лікарні, енергетичні об'єкти та транспортна інфраструктура.
Окремо варто нагадати й про використання ударних безпілотників типу Shahed, які Росія активно застосовує майже щоночі. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
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