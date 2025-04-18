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"Страна террористов". В "АТБ" заявили о повреждении офиса во время ракетного обстрела Днепра

Пятница 18 апреля 2025 12:45
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"Страна террористов". В "АТБ" заявили о повреждении офиса во время ракетного обстрела Днепра Фото: Россия повредила офис "АТБ" в Днепре во время обстрела Днепра (Facebook-страница члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепре в результате взрывной волны во время российского обстрела был поврежден новый офис компании "АТБ". Никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook-страницу члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

"Очередной утренний ракетный обстрел города страной извращенцев и террористов... К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью никто не пострадал", - пишет Марков.

Фото: Россия повредила офис "АТБ" в Днепре во время обстрела Днепра (Facebook-страница члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова)

Марков выразил благодарность силам противовоздушной обороны (ПВО) Днепра и всем другим защитникам украинского неба. Также добавил, что поврежденный офис будет восстановлен.

Обстрел Украины со стороны России

Россия регулярно наносит ракетные удары по территории Украины, прицельно и хаотично обстреливая гражданскую инфраструктуру. Под удары попадают жилые дома, школы, больницы, энергетические объекты и транспортная инфраструктура.

Отдельно стоит напомнить и об использовании ударных беспилотников типа Shahed, которые Россия активно применяет почти каждую ночь. Например, в ночь на 18 апреля террористы запустили против Украины шесть ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

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