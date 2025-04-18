"Страна террористов". В "АТБ" заявили о повреждении офиса во время ракетного обстрела Днепра

В Днепре в результате взрывной волны во время российского обстрела был поврежден новый офис компании "АТБ". Никто из сотрудников не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook-страницу члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова.

"Очередной утренний ракетный обстрел города страной извращенцев и террористов... К сожалению, от взрывной волны очень сильно поврежден наш новый офис. К счастью никто не пострадал", - пишет Марков.

Фото: Россия повредила офис "АТБ" в Днепре во время обстрела Днепра (Facebook-страница члена совета директоров корпорации "АТБ" Бориса Маркова)

Марков выразил благодарность силам противовоздушной обороны (ПВО) Днепра и всем другим защитникам украинского неба. Также добавил, что поврежденный офис будет восстановлен.