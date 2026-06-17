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Країна НАТО по сусідству з Росією дозволила розміщувати у себе "ядерку"

17:35 17.06.2026 Ср
2 хв
Дискусії щодо цього кроку тривали до останнього моменту
aimg Валерія Абабіна
Фото: Фінляндія дозволила ядерну зброю (Getty Images)

Парламент Фінляндії ухвалив закон про скасування заборони на ядерну зброю на території країни. Рішення підтримали 125 депутатів, 61 виступив проти на тлі зростання безпекових ризиків у Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Рішення парламенту

У середу депутати проголосували за законопроєкт, який дозволяє:

  • імпорт ядерної зброї
  • її транспортування та постачання
  • потенційне володіння на території країни у межах оборонних потреб

Рішення ухвалене в межах адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році.

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Позиція уряду

Уряд Фінляндії заявив, що зміни спрямовані на посилення стримування в умовах більш непередбачуваного безпекового середовища.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хакканен у соціальних мережах на платформі X , назвавши цей захід "важливим для безпеки Фінляндії".

Водночас влада підкреслює, що Фінляндія не планує розміщення ядерної зброї на своїй території.

Дискусії у парламенті

Голосування відбулося після тривалих дебатів. Частина опозиції критикувала уряд, заявляючи про відсутність широкого політичного консенсусу щодо такого рішення у сфері безпеки.

Контекст безпеки

Рішення ухвалене на тлі перегляду оборонної політики в Європі через:

  • війну Росії проти України
  • невизначеність щодо майбутніх гарантій безпеки
  • дискусії про стійкість ядерного стримування НАТО

У Європі також обговорюються альтернативні моделі ядерного захисту, зокрема ініціативи Франції щодо розширення свого стримування.

Нагадаємо, у Фінляндії розглядають зміни до законодавства, які стосуються обмежень на ядерну зброю в контексті інтеграції до НАТО та посилення оборонної політики країни.

Зокрема, раніше уряд країни ініціював законодавчі зміни, які можуть дозволити ввезення, транспортування та розміщення ядерної зброї на території Фінляндії в межах союзницьких зобов’язань НАТО.

Також повідомлялося, що чинне законодавство Фінляндії тривалий час забороняло імпорт, зберігання та використання ядерних боєприпасів, однак після вступу до НАТО країна почала перегляд цих норм

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ФінляндіяЯдерна зброя