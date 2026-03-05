Ядерний "кулак" біля кордонів РФ: Фінляндія йде на історичний крок

Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на розміщення ядерної зброї, що діяла з 1987 року. Це рішення дозволить країні повноцінно інтегруватися в систему ядерного стримування НАТО на випадок війни.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times .

Деталі законодавчих змін

За даними видання, уряд Фінляндії ініціював перегляд закону про ядерну енергію, який наразі суворо забороняє ввезення, зберігання та експлуатацію ядерних боєприпасів на території країни.

Очільник оборонного відомства наголосив, що такі зміни є критичними для безпеки держави у складі Альянсу.

"Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина Альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО", - пояснив Антті Хакканен під час пресконференції.

Позиція союзників

Цей крок наближає Фінляндію до стратегії її північних сусідів - Швеції, Норвегії та Данії. Вони не тримають ядерну зброю у мирний час, проте не обмежують себе законами на випадок збройного конфлікту.

Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон також підтвердив таку готовність.

"Якби ми опинилися в зовсім іншій ситуації, це конкретне формулювання (про відсутність ядерної зброї - ред.) не застосовувалося б", - зазначив Крістерссон.

Контекст та загрози

Фінляндія, що має понад 1300 км спільного кордону з РФ, змінила свій нейтральний статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вже у 2024 році Гельсінкі підписали оборонну угоду зі США, відкривши доступ американським військовим до 15 об'єктів на своїй території.

Паралельно про посилення ядерної співпраці на тлі російської агресії оголосили Франція та Німеччина.