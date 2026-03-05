Ядерний "кулак" біля кордонів РФ: Фінляндія йде на історичний крок
Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на розміщення ядерної зброї, що діяла з 1987 року. Це рішення дозволить країні повноцінно інтегруватися в систему ядерного стримування НАТО на випадок війни.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.
Деталі законодавчих змін
За даними видання, уряд Фінляндії ініціював перегляд закону про ядерну енергію, який наразі суворо забороняє ввезення, зберігання та експлуатацію ядерних боєприпасів на території країни.
Очільник оборонного відомства наголосив, що такі зміни є критичними для безпеки держави у складі Альянсу.
"Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина Альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО", - пояснив Антті Хакканен під час пресконференції.
Позиція союзників
Цей крок наближає Фінляндію до стратегії її північних сусідів - Швеції, Норвегії та Данії. Вони не тримають ядерну зброю у мирний час, проте не обмежують себе законами на випадок збройного конфлікту.
Шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон також підтвердив таку готовність.
"Якби ми опинилися в зовсім іншій ситуації, це конкретне формулювання (про відсутність ядерної зброї - ред.) не застосовувалося б", - зазначив Крістерссон.
Контекст та загрози
Фінляндія, що має понад 1300 км спільного кордону з РФ, змінила свій нейтральний статус після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вже у 2024 році Гельсінкі підписали оборонну угоду зі США, відкривши доступ американським військовим до 15 об'єктів на своїй території.
Паралельно про посилення ядерної співпраці на тлі російської агресії оголосили Франція та Німеччина.
Загрози з боку РФ та реакція Фінляндії
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія активно нарощує військову присутність біля кордонів країн НАТО, готуючись до можливого довгострокового протистояння з Альянсом.
Зокрема, Москва посилює свій ядерний арсенал темпами, яких не спостерігалося з часів Холодної війни.
На тлі цих загроз Фінляндія вживає рішучих заходів для зміцнення нацбезпеки. Раніше в країні створили спеціальний центр для протидії гібридним загрозам та моніторингу активності РФ.
Крім того, Гельсінкі розглядає можливість введення додаткових обмежень на операції з нерухомістю для громадян Росії, щоб мінімізувати ризики для безпеки стратегічних об'єктів.