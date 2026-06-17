Страна НАТО по соседству с Россией разрешила размещать у себя "ядерку"

Парламент Финляндии принял закон об отмене запрета на ядерное оружие на территории страны. Решение поддержали 125 депутатов, 61 выступил против на фоне роста рисков для безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В среду депутаты проголосовали за законопроект, который разрешает:
Решение принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году.
Правительство Финляндии заявило, что изменения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.
"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии", - заявил министр обороныАнтти Хакканенв социальных сетях на платформе X, назвав эту меру «важной для безопасности Финляндии».
В то же время власти подчеркивают, что Финляндия не планирует размещение ядерного оружия на своей территории.
Голосование состоялось после длительных дебатов. Часть оппозиции критиковала правительство, заявляя об отсутствии широкого политического консенсуса по поводу такого решения в сфере безопасности.
Решение принято на фоне пересмотра оборонной политики в Европе из-за:
В Европе также обсуждаются альтернативные модели ядерной защиты, в частности инициативы Франции по расширению своего сдерживания.
Напомним, что в Финляндии рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ограничений на ядерное оружие в контексте интеграции в НАТО и укрепления оборонной политики страны.
В частности, ранее правительство страны инициировало законодательные изменения, которые могут разрешить ввоз, транспортировку и размещение ядерного оружия на территории Финляндии в рамках союзнических обязательств НАТО.
Также сообщалось, что действующее законодательство Финляндии долгое время запрещало импорт, хранение и использование ядерных боеприпасов, однако после вступления в НАТО страна приступила к пересмотру этих норм