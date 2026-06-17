Страна НАТО по соседству с Россией разрешила размещать у себя "ядерку"

Решение парламента

В среду депутаты проголосовали за законопроект, который разрешает:

импорт ядерного оружия

его транспортировку и поставку

потенциальное хранение на территории страны в пределах оборонных потребностей

Решение принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году.

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Позиция правительства

Правительство Финляндии заявило, что изменения направлены на усиление сдерживания в условиях более непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.

"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии", - заявил министр обороныАнтти Хакканенв социальных сетях на платформе X, назвав эту меру «важной для безопасности Финляндии».

В то же время власти подчеркивают, что Финляндия не планирует размещение ядерного оружия на своей территории.

Обсуждения в парламенте

Голосование состоялось после длительных дебатов. Часть оппозиции критиковала правительство, заявляя об отсутствии широкого политического консенсуса по поводу такого решения в сфере безопасности.

Контекст безопасности

Решение принято на фоне пересмотра оборонной политики в Европе из-за:

войны России против Украины

неопределенности в отношении будущих гарантий безопасности

дискуссий об устойчивости ядерного сдерживания НАТО

В Европе также обсуждаются альтернативные модели ядерной защиты, в частности инициативы Франции по расширению своего сдерживания.